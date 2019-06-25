Подорванный авторитет помешал Болтону на переговорах с Патрушевым

<img src="//img.gazeta.ru/files3/53/11921053/patbol-pic905-895x505-17225.jpg">

В Израиле впервые состоялась встреча с участием советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, секретаря Совбеза России Николая Патрушева и главы Совета нацбезопасности Израиля Меира Бен-Шабата. Как пишет Spiegel, речь шла о мире и войне.

Отмечается, что встреча состоялась по инициативе израильской стороны. Изначально основной темой обсуждения должно было стать положение в Сирии: существовала надежда на то, что Вашингтону и Иерусалиму удастся убедить Москву не допускать растущего влияния Ирана на сирийской территории. Прорыва в этом вопросе никто не ожидал, но на повестку сильно повлиял рост напряжения между США и Ираном.

Журнал подчеркивает, что президент США Дональд Трамп и Болтон по-разному смотрят на происходящее: советник выступает за военные действия против Ирана и смену режима в стране, а глава государства является сторонником дальнейших санкций и переговоров по ядерной сделке. Отсутствие единства в их позициях подорвало авторитет Болтона на переговорах и заставило засомневаться в весомости его заявлений на встрече.

Болтон вряд ли может рассчитывает на то, что его жесткий курс в отношении Тегерана поддержат Патрушев и Бен-Шабат, сообщает Spiegel. Россия вообще не заинтересована в том, чтобы Иран был вовлечен в войну, а Израиль опасается ударов иранских союзников по своей территории.