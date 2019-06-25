Президент Ирана о санкциях США: Белый дом — умственно отсталый
Иранский президент Хасан Роухани прокомментировал введение Соединенными Штатами санкционных ограничений в отношении руководства, военачальников и чиновников страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что подписывает указ о введении «жестких санкций» в отношении Ирана. По его словам, санкции направлены против верховного иранского лидера Али Хаменеи. Американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что США ввели санкции против некоторых военных руководителей Ирана. Под санкции попали трое военнослужащих КСИР, в том числе командующий ВВС, который, уточнил Мнучин, ответственен за крушение беспилотника США.
По словам президента Ирана, Белый дом является «умственно отсталым».