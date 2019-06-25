В МИД объяснили прибытие российских военных в Венесуэлу

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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков объяснил прибытие российских военных в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь не идет об усилении военного присутствия. Военнослужащие приехали для выполнения плановых работ, предусмотренных сервисными контрактами.

«Техника требует обслуживания, автомобиль проходит сервис, без этого техника, тем более сложная, функционировать не будет», — сказал Рябков.

Он добавил, что все происходит рутинно и в рабочем режиме.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности прислушаться к советам верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.