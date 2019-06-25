Военная разведка США не согласилась с мнением Трампа по КНДР
Военная разведка США считает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не готов к денуклеаризации Корейского полуострова, передает РИА «Новости».
Об этом заявил директор разведывательного управления минобороны США Роберт Эшли.
«Ким Чен Ын не готов к денуклеаризации», — сказал он.
По его словам, военная разведка США пытается оценить ядерный потенциал Северной Кореи.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп верит в то, что Ким Чен Ын осуществит денуклеаризацию КНДР.