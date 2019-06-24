Появилось видео столкновения двух истребителей
В Сети появилось видео врезавшихся друг в друга истребителей Eurofighter в Германии. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На кадрах видно, как после крушения на землю один из самолетов взрывается.
Затем в воздух поднимается большой столп черного дыма.
Столкновение произошло 24 июня, в понедельник, в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. По некоторым данным, самолеты сначала столкнулись, а потом рухнули. На месте крушения в лесу начался пожар.
Спасатели нашли одного пилота, он оказался жив. Спустя время второго пилота нашли мертвым.