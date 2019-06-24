Известна судьба второго пилота после столкновения двух истребителей

В Германии спасатели нашли на месте крушения врезавшихся друг в друга истребителей Eurofighter тело второго пилота. Об этом сообщает телеканал N-TV.

Столкновение произошло 24 июня в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. По некоторым данным, самолеты сначала столкнулись, а потом рухнули. На месте крушения в лесу начался пожар.

До этого спасатели нашли одного пилота, он оказался жив, однако второй найденный пилот был мертвым.

Ранее сообщалось, что два истребителя врезались друг в друга.