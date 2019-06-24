Стало известно, если ли выжившие после столкновения двух истребителей
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В результате столкновения и крушения двух истребителей Eurofighter в Германии выжил один человек. Об этом сообщает телеканал N-TV.
Уточняется, что инцидент произошел в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.
По некоторым данным, самолеты сначала столкнулись, а потом рухнули. На месте крушения в лесу начался пожар.
В настоящее время спасатели смогли найти только одного пилота из двух. Медики уточнили, что он жив, передает канал.
Ранее сообщалось, что два истребителя врезались друг в друга.