Стало известно, если ли выжившие после столкновения двух истребителей

В результате столкновения и крушения двух истребителей Eurofighter в Германии выжил один человек. Об этом сообщает телеканал N-TV.

Уточняется, что инцидент произошел в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.

По некоторым данным, самолеты сначала столкнулись, а потом рухнули. На месте крушения в лесу начался пожар.

В настоящее время спасатели смогли найти только одного пилота из двух. Медики уточнили, что он жив, передает канал.

Ранее сообщалось, что два истребителя врезались друг в друга.