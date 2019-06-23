Выяснилось, кому обязан жизнью зять Трампа

Зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер обязан своей жизнь партизанам. Об этом сообщают «Вести.Ru».

Как отмечается, еврей Аарон Бельский организовал в годы Второй мировой войны в Белоруссии еврейский партизанский отряд, который спас от расстрела тысячи людей.

После окончания войны Бельский уехал в Израиль, а после в Канаду и США.

Выяснилось, что прадедушка и прабабушка Кушнера, а также их дочь были спасены партизанским отрядом Бельских.

Бельский посоветовал Трампу «вести себя хорошо» с российским лидером Владимиром Путиным и Россией.

«А если нет, то проиграешь», — подчеркнул Бельский.

Ранее сообщалось, что дочь и зять Трампа нарушили закон США.