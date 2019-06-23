Болтон высказался о войне с Ираном

<img src="//img.gazeta.ru/files3/949/12069949/RIAN_5675717.HR-pic905-895x505-63829.jpg">

Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал ситуацию с иранской стороной. Об этом сообщает The Associated Press.

По словам советника, Тегерану не стоит путать благоразумие и осмотрительность Соединенных Штатов со слабостью. Он подчеркнул, что никто не давал иранской стороне «лицензию на охоту» на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что советники президента США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.