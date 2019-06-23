Абэ прояснил вопрос об увеличении военного присутствия США в регионе
Японский премьер Синдзо Абэ заверил, что перенос американской базы Футэмма из одного района Окинавы в другой не приведет к увеличению присутствия военных США. Об этом сообщает Kyodo.
По его словам, южная префектура Окинава на протяжении долгого времени «испытывает бремя» американских военных баз.
«Мы должны изменить эту ситуацию, и я намерен прилагать все усилия для снижения этого бремени», — сказал Абэ.
Уточняется, что авиабаза морской пехоты США Футэмма будет находиться не в густонаселенном городе Гинован, а в бухте Хэноко на севере острова.
Ранее сообщалось, что Россия озабочена военным сотрудничеством Японии и США.