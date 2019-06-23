О риске ядерной войны предупредил NI

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Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.

По мнению экспертов, проект сверхзвукового оружия в Индии является «зловещим шагом» в холодной войне с Пакистаном.

Как отмечается, испытания подобного оружия в Индии приближает ядерную войну двух стран.

При этом Индии достаточно создать оружие, которое может развивать скорость до пяти Махов, для атаки на Пакистан.

Ранее сообщалось, что Китай станет посредником в урегулировании конфликта Индии и Пакистана.