WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану

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Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, большинство советников Трампа разочарованы его решением об отмене удара по Ирану.

Как отмечается, Трамп обвинил своих советников в попытке втянуть США в войну.

При этом США потеряли около $130 млн после того, как Иран сбил американский беспилотник.

Ранее сообщалось, что Трампа обвинили в обострении ситуации вокруг Ирана.