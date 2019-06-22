Иран казнил американского шпиона
Сотрудника иранской оборонной сферы казнили на территории Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что мужчина по имени Джалял Хаджи Завар сотрудничал с ЦРУ и выполнял задания по шпионажу в пользу США.
Смертельный приговор был исполнен через повешение.
По данным судебной инстанции вооруженных сил Ирана, Джалял осуществлял шпионаж в период с 2010 по 2011 год. Во время расследования в его квартире было найдено шпионское оборудование. После этого сотрудник оборонсферы был отстранен от службы.
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