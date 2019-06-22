Иран казнил американского шпиона

Сотрудника иранской оборонной сферы казнили на территории Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что мужчина по имени Джалял Хаджи Завар сотрудничал с ЦРУ и выполнял задания по шпионажу в пользу США.

Смертельный приговор был исполнен через повешение.

По данным судебной инстанции вооруженных сил Ирана, Джалял осуществлял шпионаж в период с 2010 по 2011 год. Во время расследования в его квартире было найдено шпионское оборудование. После этого сотрудник оборонсферы был отстранен от службы.

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