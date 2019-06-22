Опасное сближение российского Су-24 и испанского авианосца попал на видео

Момент «встречи» российского бомбардировщика Су-24 и испанского авианосца «Хуан Карлос I» во время натовских учений в Балтийском море попал на видео, передают СМИ.

На ролике, который был снят с палубы корабля, видно, как российское воздушное судно пролетает мимо авианосца на низкой высоте и с небольшой скоростью.

Пролетевший в нескольких метрах от «Хуана» Су-24 напугал испанцев.

Однако летчики из Испании не стали отвечать на эти действия, поскольку Су-24 был замечен на радарах ранее и его маневр не сочли опасным.

СМИ в Испании назвали полет российского бомбардировщика «вызовом российской армии».