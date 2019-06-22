Российский бомбардировшик Су-24 испугал испанский авианосец на учениях НАТО

Бомбардировщик Су-24 напугал испанскую сторону, когда пролетел вблизи испанского авианосца »Хуан Карлос I» во время учений НАТО в Балтийском море. Об этом сообщает телеканал Antena 3.

Как утверждается, российский самолет на низкой высоте пролетел почти в нескольких метрах от испанского авианосца. Однако Испания не стала отвечать на эти действия, так как сочла их неопасными.

Кроме того, Су-24 заметили на радарах заранее.

Испанские СМИ назвали этот инцидент «вызовом российской армии».

Ранее сообщалось, что 15 летательных аппаратов за неделю разведали обстановку у границ России.