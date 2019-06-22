Иран пообещал ответить на угрозы США

Иранская сторона пообещала дать решительный отпор США. Об этом сообщает представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави, передает Reuters.

По его словам, Иран «твердо» ответит США на все угрозы. В частности, в случае нарушения границ страны.

«Мы не допустим никакого нарушения границ Ирана», — подчеркнул Аббас Мусави.

Также представитель отметил, что Иран будет твердо противостоять любой агрессии или угрозе со стороны США.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами.