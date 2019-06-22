Рассекречены документы о защите Брестской крепости

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В канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны российское Минобороны разместило на своем сайте секретные документы о защите Брестской крепости.

Отмечается, что оборона крепости является одной из ярчайших страниц в истории войны.

«22 июня 1941 года в результате внезапного нападения гитлеровские войска… встретили яростный отпор ее защитников, до конца сдерживавших натиск врага», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в основу историко-познавательного раздела легли документы из фондов Центрального архива ведомства. Также присутствуют воспоминания защитников Брестской крепости и наградные документы.

Ранее Минобороны опубликовало документы о боях за Крым во время Великой Отечественной войны.