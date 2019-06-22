Трамп определился с кандидатом на пост министра обороны

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил предложить и.о. главы Пентагона Марка Эспера на должность министра обороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, о планах главы государства стало известно 21 июня.

«…Трамп объявил о своем намерении назначить следующих лиц на ключевые позиции в своей администрации», — говорится в заявлении.

Уточняется, что среди прочих Эспер предложен на пост главы Пентагона.

Ранее сообщалось, что в настоящее время Эспер готовит необходимые для своего выдвижения документы. Трамп попросил своих сторонников поддержать его кандидатуру.