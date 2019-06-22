Трамп определился с кандидатом на пост министра обороны
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил предложить и.о. главы Пентагона Марка Эспера на должность министра обороны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, о планах главы государства стало известно 21 июня.
«…Трамп объявил о своем намерении назначить следующих лиц на ключевые позиции в своей администрации», — говорится в заявлении.
Уточняется, что среди прочих Эспер предложен на пост главы Пентагона.
Ранее сообщалось, что в настоящее время Эспер готовит необходимые для своего выдвижения документы. Трамп попросил своих сторонников поддержать его кандидатуру.