Трамп сформулировал позицию по войне с Ираном
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал интервью телеканалу NBC, во время которого сказал, что Тегеран ждут «невиданные прежде разрушения» в случае войны с Вашингтоном.
Как отмечается, глава государства заявил, что не хочет войны с иранской стороной, а она сама может привести к большим разрушениям.
«Но я не стремлюсь к этому», — подчеркнул Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп считает, что Иран сбил американский беспилотник для начала диалога с Вашингтоном.