Трамп сформулировал позицию по войне с Ираном

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал интервью телеканалу NBC, во время которого сказал, что Тегеран ждут «невиданные прежде разрушения» в случае войны с Вашингтоном.

Как отмечается, глава государства заявил, что не хочет войны с иранской стороной, а она сама может привести к большим разрушениям.

«Но я не стремлюсь к этому», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп считает, что Иран сбил американский беспилотник для начала диалога с Вашингтоном.