Чего Израилю и США ожидать от России, объяснила The Hill

На следующей неделе в Израиле состоится встреча советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, секретаря Совбеза России Николая Патрушева и главы Совета нацбезопасности Израиля Меира Бен-Шабата. Как пишет The Hill, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху надеется, что саммит сделает ситуацию на Ближнем Востоке более стабильной.

Отмечается, что для Израиля саммит является возможностью обсудить ряд ключевых вопросов. Первый связан с выводом с сирийской территории всех иностранных войск. Прежде всего Израиль заинтересован в выводе иранских ВС. Менее срочным, но не менее актуальным является присутствие и роль России в регионе. Предполагая, что российская сторона сохранит свое присутствие, Израиль будет добиваться создания механизма, который поможет не допустить конфликтов между ВВС в воздушном пространстве Сирии.

Также подчеркивается, что Израиль стремится предотвратить контрабандное получение Ираном, в первую очередь, высокоточного оружия. В этом заинтересованы и Соединенные Штаты. Также Израиль будет стремиться привлечь участников саммита к решению проблемы борьбы с остатками ИГ (организация запрещена в России) в регионе. Хотя Бен-Шабат постарается привлечь Болтона и Патрушева к содействию в защите интересов Израиля, он также может выступить посредником между США и Россией при решении существующих между ними проблемных вопросов.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.