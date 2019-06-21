Россия утилизирует единственную подлодку Украины

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Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку «Запорожье», доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, «Запорожье» была единственной подлодкой в составе ВМС Украины.

Как отмечается, субмарина вошла в состав Черноморского флота в 2014 году.

При этом ведомство разместило тендер на утилизацию подлодки.

Ранее в ВМС Украины рассказали, зачем «принесли в жертву» флот.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.