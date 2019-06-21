Иран сообщил о возможности сбить самолет США

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что рядом со сбитым иранскими силами беспилотником США летел американский самолет-разведчик. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, этот самолет находился поблизости от беспилотника, и военные Ирана могли его сбить.

Однако, добавил генерал, иранские вооруженные силы не стали этого делать.

Он отметил, что, сбив беспилотник, Иран сделал предупреждение американским террористическим силам.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп предупредил Иран об ударе.

20 июня иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике. По их словам, беспилотник США нарушил воздушную границу страны.