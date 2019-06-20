В России будут наказывать осквернителей памятников воинам

Министерство обороны России собирается принять меры в отношении людей, которые оскверняют памятники российским военачальникам и монументы, посвященные важным событиям в истории. Об этом сообщает РИА «Новости».

Документ предусматривает санкционирование правонарушителей, которые осквернили, повредили или уничтожили памятник, находящийся за пределами России.

Мерами воздействия станут запрет на въезд гражданам других государств на территорию России, арест на территории России принадлежащих им финансовых и иных активов и запрет на сделки с их собственностью и инвестициями.

Также иностранным гражданам, вошедшим в список правонарушителей, будет запрещено на территории российского государства распоряжаться имуществом.

Кроме того, в отношении находящихся под их распоряжением юридических лиц будет остановлена деятельность, а также приостановлено членство в совете директоров и иных организаций, которые были зарегистрированы в России.

Ранее сообщалось, что в Австрии неизвестные осквернили памятник советским солдатам-освободителям накануне Дня Победы.