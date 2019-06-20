Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе

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Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинский военный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он также добавил, что в результате инцидента военнослужащие получили серьезные ранения.

Филипоненко подчеркнул, что командование бригады скрыло эту информацию.

Ранее сообщалось, что пьяный солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе.