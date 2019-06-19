США отправят ЗРК Patriot и беспилотники на Ближний Восток

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Пентагон направит на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot, беспилотники и самолеты-разведчики. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, дополнительные вооружения будут направлены на Ближний Восток в рамках отправки тысячи американских солдат.

Как отмечается, Пентагон также решил отправить в регион другие средства «сдерживания».

При этом количество направляемых ведомством Patriot и самолетов-разведчиков неизвестно.

Ранее сообщалось, что США отправят тысячу солдат на Ближний Восток.