США отправят ЗРК Patriot и беспилотники на Ближний Восток
Пентагон направит на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot, беспилотники и самолеты-разведчики. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, дополнительные вооружения будут направлены на Ближний Восток в рамках отправки тысячи американских солдат.
Как отмечается, Пентагон также решил отправить в регион другие средства «сдерживания».
При этом количество направляемых ведомством Patriot и самолетов-разведчиков неизвестно.
Ранее сообщалось, что США отправят тысячу солдат на Ближний Восток.