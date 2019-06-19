Гиперзвуковую ракету анонсировали в США

В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе. Об этом сообщает Aviation Week.

Как отмечается, ракета данного типа не имеет воздухозаборников. Однако, как отмечает издание, производители могли замаскировать такую «чувствительную технологию».

Уточняется, что скорость ракеты превышает скорость звука в пять раз.

По словам вице-президента компании Том Бассинга, ничего подобного еще не существует.

Ракета будет испытана через два-четыре года.

Ранее сообщалось, что ядерный бомбардировщик B-52 испытал гиперзвуковую ракету в США.