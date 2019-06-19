National Interest рассказал о трагедии первого истребителя РФ 5 поколения

Обозреватель The National Interest Марк Эпископос рассказал, что российский Су-57 является второй попыткой разработки истребителя пятого поколения, и напомнил о проекте создания самолета МиГ 1.44, работа над которым продолжалась несколько десятилетий.

Отмечается, что решение о создании МиГа 1.44 советское руководство приняло в 1979 году. Истребитель должен был обеспечить конкурентоспособность отечественных ВВС в 1990-х. Время для работы над проектом не могло быть более подходящим: США начали работать над созданием многоцелевого истребителя пятого поколения F-22 только через семь лет.

Проект предполагал, что советский истребитель будет характеризоваться сверхманевренностью, способностью к сверхзвуковому полету и улучшенными взлетно-посадочными характеристиками. Работа над проектом началась в ОКБ имени А. И. Микояна. Распад СССР привел к проблемам с финансированием и полной отмене программы в 1997 году. Кроме того, во время испытательного полета истребителя были выявлены технические недостатки и инженерные проблемы.

Как пишет автор, проект МиГа 1.44 является примером разработки передовой военной техники, когда десятилетия дорогостоящей научно-исследовательской работы могут ничего не дать. Однако история истребителя также является примером нереализованного потенциала.