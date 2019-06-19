National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400

<img src="//img.gazeta.ru/files3/650/10989650/upload-RIAN_2603201.HR.ru-pic905-895x505-77473.jpg">

Обозреватель The National Interest Адам Кэбот пишет о том, что российские ЗРК С-400 приносят стратегическую выгоду России, хотя не прошли испытания в условиях реальных боевых действий.

Отмечается, что среди реальных и потенциальных покупателей оружия Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар. Во-первых, продажа комплексов означает для России доход, который позволит справиться с негативными явлениями в экономике страны и реализовать дорогостоящие программы по модернизации ВС.

Во-вторых, С-400 поддерживают престиж и международный статус России как страны, которая может создавать оружие, представляющее угрозу для передовых военных самолетов США и их союзников. В-третьих, продажа комплексов означает укрепление связей с такими странами, как Китай, так как военных нужно будет обучать тому, как их обслуживать. В-четвертых, по мнению автора, С-400 вписываются в стратегию гибридной войны, которую ведет Москва. Например, продажа комплексов Турции нацелена на разрушение единства НАТО и создание препятствий для укрепления блока.