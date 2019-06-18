Трамп верит в денуклеаризацию КНДР

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Власти США уверены в том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осуществит денуклеаризацию Корейского полуострова, передает ТАСС.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

По его словам, президент США Дональд Трамп верит в том, что Ким Чен Ын осуществит денуклеаризацию КНДР.

Он также добавил, что госсекретарь США Майк Помпео разделяет мнение президента.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал о третьей встрече Трампа с Ким Чен Ыном.