Трамп верит в денуклеаризацию КНДР
Власти США уверены в том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осуществит денуклеаризацию Корейского полуострова, передает ТАСС.
Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.
По его словам, президент США Дональд Трамп верит в том, что Ким Чен Ын осуществит денуклеаризацию КНДР.
Он также добавил, что госсекретарь США Майк Помпео разделяет мнение президента.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал о третьей встрече Трампа с Ким Чен Ыном.