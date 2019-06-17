В Совфеде отреагировали на усиление присутствия США в Польше
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, заявил, что РФ может усилить войска на западной границе в ответ на усиление присутствия США в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».
Министр обороны Польши Мариуш Блашак заявил, что США разместят свои войска в шести точках, в основном, у восточной границы.
Джабаров отметил, что Польша, в случае удара по России с ее территории сама станет «мишенью» для ответного удара».
Он отметил, что размещение войск США ничего не даст Польше в отношении безопасности.