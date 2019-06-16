Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»

Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон «Донбасс». Об этом сообщают местные СМИ.

Он отметил, что колонну заметили летчики в тот момент, когда батальон направлялся на штурм города Попасная.

Он также признался, что авиация сразу атаковала колонну, после чего «мы долго разбирались, чья она».

После этого случая украинские военные стали наносить белые полосы на технику.

Ранее пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе.