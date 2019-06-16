В Китае отметили военное превосходство России над США

Россия опередила Соединенные Штаты в области гиперзвукового оружия и заставила мир усомниться в военном господстве США. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Согласно статье, американцы начали разрабатывать гиперзвуковые ракеты задолго до России, однако так и не добились существенных успехов на этом поприще.

Кроме того, Россия уже сейчас может продемонстрировать гиперзвуковые ракеты «Авангард» или «Циркон», в то время как США покажут первые образцы ракет подобного типа только через четыре года, уточняет газета.

«Теперь им в спешке приходится догонять конкурента», — сказано в материале.

Они заключили, что теперь США будет тяжело догнать Россию, которая не остановится на достигнутом.

Ранее Stern назвал новую ракету России «оружием конца света».