В Турции заявили об обстреле своего наблюдательного пункта в Сирии
Министерство обороны Турции заявило, что один из наблюдательных пунктов турецких вооруженных сил в сирийском Идлибе подвергся минометному обстрелу. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, в результата обстрела никто не пострадал, однако оборудованию был нанесен ущерб.
Уточняется, что стрельба велась из региона Талл-Базан, который находится под контролем сирийских властей.
«В связи с этим нападением были предприняты необходимые действия совместно с Россией», — уточнило министерство.
Ранее сообщалось, что в Идлибской зоне введен режим прекращения огня.