В Турции заявили об обстреле своего наблюдательного пункта в Сирии

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Министерство обороны Турции заявило, что один из наблюдательных пунктов турецких вооруженных сил в сирийском Идлибе подвергся минометному обстрелу. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в результата обстрела никто не пострадал, однако оборудованию был нанесен ущерб.

Уточняется, что стрельба велась из региона Талл-Базан, который находится под контролем сирийских властей.

«В связи с этим нападением были предприняты необходимые действия совместно с Россией», — уточнило министерство.

Ранее сообщалось, что в Идлибской зоне введен режим прекращения огня.