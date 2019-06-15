Два взрыва произошли в Сирии

На западе сирийского Дамаска произошли взрывы. Об этом сообщает Intel Sky & Air в твиттере.

Как отмечается, первый мощный взрыв был замечен в 18.30 (совпадает с мск.)в Дамаске. По предварительным данным, он произошел в военной зоне.

Однако в 18.40 (совпадает с мск.) произошел еще один взрыв.

«Вероятно, что это был склад боеприпасов, который был уничтожен в Дамаске», — уточняет издание.

По некоторым данным, причиной взрыва стал пожар на пастбищах, который добрался до склада, где хранились артиллерийские боеприпасы.

В настоящее время нет данных о пострадавших и неизвестны детали случившегося.

Ранее сообщалось, что заложенная террористами мина взорвалась в провинции Сирии.