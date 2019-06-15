Два взрыва произошли в Сирии
На западе сирийского Дамаска произошли взрывы. Об этом сообщает Intel Sky & Air в твиттере.
Как отмечается, первый мощный взрыв был замечен в 18.30 (совпадает с мск.)в Дамаске. По предварительным данным, он произошел в военной зоне.
Однако в 18.40 (совпадает с мск.) произошел еще один взрыв.
«Вероятно, что это был склад боеприпасов, который был уничтожен в Дамаске», — уточняет издание.
По некоторым данным, причиной взрыва стал пожар на пастбищах, который добрался до склада, где хранились артиллерийские боеприпасы.
В настоящее время нет данных о пострадавших и неизвестны детали случившегося.
Ранее сообщалось, что заложенная террористами мина взорвалась в провинции Сирии.
Additional photo pic.twitter.com/zkgcfkXRpm— Intel Sky & Air (@air_intel) 15 июня 2019 г.