Балтфлот взял под контроль обстановку в районе учений НАТО
Балтийский флот контролирует все происходящее в южной части Балтийского моря, где проходят учения НАТО. Об этом сообщает RT со ссылкой на Наццентр управления обороной России.
Уточняется, что в учениях НАТО задействована техника и экипаж 16-стран-участников НАТО, а также стран-партнеров альянса.
Как отмечается, российский флот взял обстановку под контроль для того, чтобы оперативно отреагировать на возможное возникновение внештатных ситуаций.
Также в центре добавили, участники учений НАТО отрабатывают приемы с радиоподавлением систем радиолокации и радионавигации.
Ранее сообщалось, что Балтфлот ликвидировал подлодку «противника» на фоне учений НАТО.