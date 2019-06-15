Впервые опубликованы данные о погибших в результате военных действий россиянах

Росстат впервые опубликовал статистику по погибшим в результате военных действий, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Такие данные содержатся в отчете ведомства по смертности за 2018 год.

Как следует из данных, в графе «повреждения в результате военных действий» занчится 4 человека.

Из них трое — среди городского населения. Один — среди сельского.

В начале этого года член Совета по правам человека при главе Чечни, входящая в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны конфликта, Хеда Саратова сообщила о гибели женщины и ребенка из России во время бомбардировки сирийской провинции Дейр-эз-Зор.