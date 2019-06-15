Иран обвинили в попытке подстрелить дрон США в Оманском заливе

Военные Ирана перед инцидентом с танкерами попытались сбить дрон Соединенных Штатов в Оманском заливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

Как отмечается, ракета класса «земля-воздух» не смогла сбить дрон и упала в воду.

Уточняется, что до того, как по беспилотнику была выпущена ракета, дрон MQ-9 выявил сближение иранских кораблей с танкерами.

Ранее сообщалось, что президент США Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.

Также сообщалось, что российское посольство предпринимает попытки возвращения на родину моряков, находившихся на танкерах.