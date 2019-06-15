Последствия вступления Украины в НАТО назвали в Раде

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Депутат Рады Евгений Балицкий заявил, что в случае вступления Украины в НАТО она потеряет свою независимость. Об этом сообщает NewsOne.

Он отметил, что присоединение украинского государства к Североатлантическому альянсу не гарантирует улучшение жизни в стране, поскольку НАТО, по его мнению, обслуживает лишь интересы «своего главного бенефициара — США».

Он добавил, что альянс шел к стабильности десятилетиями, в то время как Украину постоянно лихорадит.

«А у нас постоянные революции, политический кризис», — подчеркнул Балицкий.

Он также выразил уверенность, что у Украины нет перспектив в этом альянсе.

Ранее опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС.