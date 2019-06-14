Посольство отреагировало на «переориентирование» британского спецназа на РФ

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Российское посольство в Лондоне попросило официальных лиц Британии прокомментировать информацию о том, что британские власти думают переориентировать спецназ на борьбу с «тайными операциями» России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В посольстве выразили надежду, что власти Британии не позволят военным и спецслужбам воплотить в жизнь подобный замысел.

Помимо этого, дипломаты из России отметили, что такие заявления вызывают серьезное беспокойство.

По словам представителя посольства, если это правда, то такое решение ошибочно и не соответствует международно-правовым обязательствам.

Ранее сообщалось, что спецподразделения армии Британии могут получить новые полномочия, которые позволят им «противодействовать России» и другим странам.