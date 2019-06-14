Опубликовано видео боевых стрельб «Тора»
Минобороны России выложило видеозапись стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ». Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, учения прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
Уточняется, что это первые стрельбы зенитчиков с применением комплексов данного типа.
В ходе стрельб военные отработали стрельбу по маневрирующим мишеням, которые запускались на разных высотах и в разных направлениях.
«Тор-М2ДТ» представляют собой боевые машины, которые могут преодолевать рвы, плавать и работать при сильных морозах.
Ранее сообщалось, что россияне впервые испытали в реальном бою «Тора».