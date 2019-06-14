Опубликовано видео боевых стрельб «Тора»

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Минобороны России выложило видеозапись стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, учения прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Уточняется, что это первые стрельбы зенитчиков с применением комплексов данного типа.

В ходе стрельб военные отработали стрельбу по маневрирующим мишеням, которые запускались на разных высотах и в разных направлениях.

«Тор-М2ДТ» представляют собой боевые машины, которые могут преодолевать рвы, плавать и работать при сильных морозах.

Ранее сообщалось, что россияне впервые испытали в реальном бою «Тора».