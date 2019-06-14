Ядерный бомбардировщик B-52 испытал гиперзвуковую ракету в США

Американские воздушные силы заявили, что были проведены летные испытания бомбардировщика B-52H, на который было установлено новое оружие AGM-183A. Об этом сообщает The Drive.

Установки представляют собой гиперзвуковые ракеты с воздушным запуском, являющиеся одним из трех видов орудий, которые власти Соединенных Штатов планируют добавить в арсенал самолета в течение года.

«В ходе испытаний были собраны данные на сопротивляемость оружия воздушным вибрациям», — заявили представители ВВС США.

12 июня на калифорнийской авиабазе Эдванс были проведены тестовые полеты бомбардировщика с установкой AGM-183A, однако ракеты не имели боеголовок.

Ранее сообщалось, что ядерный бомбардировщик США Boeing B-52H Stratofortress был замечен недалеко от границ Калининградской области.