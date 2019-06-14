Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом

В Воронежской области на полигоне начали взрываться боеприпасы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как отмечается, детонация снарядов произошла в результате возгорания сухой травы.

Уточняется, что ближайшее село располагается в 20 километрах от места происшествия.

По словам собеседника агентства, на настоящий момент взрывы не представляют угрозы населенным пунктам.

Ранее сообщалось, что российский военный погиб из-за взрыва на полигоне.