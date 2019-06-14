Спецназ Британии переориентируют на борьбу с РФ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/491/11810491/20171005_gaf_u39_917-pic905-895x505-75790.jpg">

Спецподразделения армии Великобритании могут получить новые полномочия. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, подобные полномочия позволят спецназу «противодействовать России» и другим странам.

Как отмечается, это решение связано со снижением спецопераций против террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

При этом теперь британский спецназ будет реорганизован для сосредоточения на межгосударственном направлении.

Ранее сообщалось, что Британия направила вертолеты в Эстонию из-за «российской угрозы».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.