Спецназ Британии переориентируют на борьбу с РФ
Спецподразделения армии Великобритании могут получить новые полномочия. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, подобные полномочия позволят спецназу «противодействовать России» и другим странам.
Как отмечается, это решение связано со снижением спецопераций против террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).
При этом теперь британский спецназ будет реорганизован для сосредоточения на межгосударственном направлении.
Ранее сообщалось, что Британия направила вертолеты в Эстонию из-за «российской угрозы».
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.