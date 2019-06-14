Иран отреагировал на обвинения США в причастности к нападениям на танкеры

Иран «категорически отверг» обвинения американской стороны в том, что страна ответственна за атаку на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление постпредства.

Как отмечается, иранская сторона назвала эти обвинения необоснованными.

«Иран категорически отвергает необоснованные претензии США... и осуждает их», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Госдеп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.

Также сообщалось, что российское посольство предпринимает попытки возвращения на родину моряков, находившихся на танкерах.