США испугались повторной атаки на танкеры в Оманском заливе

Вашингтон высказал опасения по поводу новых нападений на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с последним инцидентом администрация США обсудит возможные действия по защите международного судоходства в Персидском заливе.

По мнению американских представителей, причиной нападения на танкеры мог стать визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран.

Ранее сообщалось, что Госдеп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе.