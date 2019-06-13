США используют Украину для хранения ядерных отходов, заявили в ДНР

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Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Киев и Вашингтон заключили договор по захоронению американских ядерных отходов в Сумской области.

Он также добавил, что США выделили Украине около $100 млн на строительство хранилищ для отходов.

Басурин подчеркнул, что данный договор был заключен экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее сообщалось, что «ядерный гроб» США отравляет Тихий океан.