НАТО поддержал увеличение военного присутствия США в Польше
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в твиттере прокомментировал увеличение военного присутствия США в Польше.
По его словам, решение США говорит о приверженности Вашингтона «европейской безопасности».
Он также добавил, что поддерживает увеличение военного присутствия США в Польше.
Столтенберг подчеркнул, что решение Вашингтона свидетельствует о силе «трансатлантической связи».
Ранее стали известны детали соглашения США и Польше о присутствии военных.