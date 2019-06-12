НАТО поддержал увеличение военного присутствия США в Польше

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в твиттере прокомментировал увеличение военного присутствия США в Польше.

По его словам, решение США говорит о приверженности Вашингтона «европейской безопасности».

Он также добавил, что поддерживает увеличение военного присутствия США в Польше.

Столтенберг подчеркнул, что решение Вашингтона свидетельствует о силе «трансатлантической связи».

Ранее стали известны детали соглашения США и Польше о присутствии военных.