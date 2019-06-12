Раскрыты детали соглашения с США о присутствии военных в Польше

Польский лидер Анджей Дуда раскрыл детали соглашения с США о присутствии военных в Польше. Об этом сообщает C-SPAN.

Как отмечается, Дуда совершил визит в США и встретился с главой государства Дональдом Трампом.

По его словам, американские войска будут находиться в Польше на постоянной основе.

Он также отметил, что данный документ имеет переломный характер.

Ранее сообщалось, что Трамп задумался об отправке в Польшу двух тысяч военных.