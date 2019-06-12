Литва передала Украине патроны для советского оружия на сумму €256 тысяч

Министерство обороны Литвы передало Украине около миллиона боеприпасов на сумму €256 тысяч, которые предназначены для советского огнестрельного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что передача патронов была осуществлена в соответствии с двусторонними договоренностями о сотрудничестве в сфере обороны с целью подготовки и обучения военнослужащих Украины к участию в интернациональных операциях с НАТО и ЕС.

Переданные патроны больше не состоят на вооружении литовской армии.

Ранее сообщалось, что в Литве во время учений погиб немецкий военнослужащий.