Почему США не стоит бояться России, объяснил National Interest

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Обозреватель The National Interest Дэниел Дэвис заявил о том, что официальные лица в Вашингтоне обычно являются сторонниками подхода, предполагающего военное решение конфликтов, что является результатом внешнеполитического курса, основанного на чувстве страха.

По словам автора, страх может быть одной из самых сильных человеческих эмоций, а после терактов 11 сентября 2001 года стал основой американского внешнеполитического курса, что отрицательно сказалось на жизни американцев. Сплошь и рядом такой подход ведет не к укреплению национальной безопасности, а к иррациональной и нелогичной политике.

Дэвис соглашается, что страх перед терроризмом является обоснованным, но не соглашается с оценкой таких ключевых игроков, как КНДР, Иран, Россия и Китай. В частности автор подчеркивает, что Россия не является СССР. У нее нет такой огромной армии, мощных ВВС и большого современного флота. В экономическом отношении Россия является эквивалентом Италии. У нее нет возможности военного присутствия в Западной Европе, и она вообще не представляет угрозу для американской стороны. Однако у российской стороны есть ядерное оружие, поэтому в интересах Соединенных Штатах поддерживать с ней продуктивные отношения. Оснований бояться неспровоцированной атаки у Вашингтона нет.

Таким образом, Дэвис предлагает США отказаться от разрушительной внешней политики, основанной на чувстве страха, в пользу конструктивного реализма.